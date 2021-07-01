«مينا» عن عدم ترشحها لانتخابات الأطباء : كان قرارًا صعبًا

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قالت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء الأسبق، إن قرار عدم الترشح كان قرارا صعبا جدا بالنسبة لها، مؤكدة أن السبب الأساسي للقرار لم يكن هو ضيق المساحات المتاحة للعمل النقابي، ولا ضيق المساحات المتوقعة لأي مكاسب نقابية، حيث إنها مؤمنة تماما بضرورة السعي بكل الطرق لمحاولات الإصلاح، وتحسين الأحوال بقدر الإمكان، حتى في الأوقات الصعبة علينا السعي لتجنب التدهور.

وأضافت مينا في تصريحات صحفية أن السبب الأساسي لعدم إقدامها على الترشح هو إشفاقها من وضع الأصدقاء، والداعمين في المعركة الانتخابية، في وضع يحملهم ضغوطا تقلق أن يتعرض لها أي من الزملاء الأعزاء.

وأكدت: «خفف من صعوبة القرار، يقيني أننا سنستمر بإذن الله وبدعم زملائنا في العمل والسعي بكل الوسائل المشروعة، سواء كنا داخل مجلس النقابة أو خارجه، في العمل والسعي لنيل حقوق الأطباء في الأجر العادل، وظروف العمل اللائقة، والسعي لحق المصريين في خدمة صحية جيدة وكريمة».