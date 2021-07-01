انفجار عبوة ناسفة يضرب سوقًا مكتظة في بغداد.. وإصابة 15 شخصًا

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وُضعت تحت كشك بمدينة الصدر.. وقوات الأمن تحقق لتحديد الجناة

قال مسؤولان أمنيان عراقيان إن انفجارًا ضرب سوقًا مكتظة ببغداد أمس الأربعاء؛ ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، انفجرت عبوة ناسفة، وُضعت تحت كشك في سوق مريدي بمدينة الصدر، وهي من ضواحي شرق العاصمة بغداد. وقال الجيش في بيان إن المصابين جروحهم طفيفة، ومعظمهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وشوهدت نعال وسط الحطام الناتج من الانفجار، فيما طوقت الشرطة المنطقة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير إلا أن داعش أعلن مسؤوليته في السابق عن هجمات مماثلة في المنطقة نفسها، بينما أطلقت قوات الأمن تحقيقًا لتحديد الجناة، بحسب البيان.

وهذه هي ثاني مرة هذا العام يستهدف فيها انفجار سوقًا في الحي المكتظ؛ ففي إبريل قُتل أربعة أشخاص على الأقل في تفجير سيارة ملغومة بمدينة الصدر. ووقع الانفجار بسبب عبوة ناسفة، أُلصقت بسيارة منتظرة في السوق.

ولم يتضح على الفور سبب انفجار يوم الأربعاء. وتباطأت الهجمات الكبيرة بالقنابل، وكانت تحدث بشكل شبه يومي في بغداد في السنوات الأخيرة منذ هزيمة تنظيم داعش في 2017.

لكن الهجمات مستمرة؛ ففي يناير قُتل أكثر من 30 شخصًا في تفجير انتحاري مزدوج بمنطقة تجارية مزدحمة في وسط بغداد. وكان هذا أكثر التفجيرات فتكًا يضرب العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.

وتستمر القنابل المزروعة على جوانب الطرق في استهداف قوات الأمن العراقية في المقام الأول خارج العاصمة، خاصة في شمال العراق؛ إذ يُعرف أن مقاتلي داعش لديهم مخابئ هناك.