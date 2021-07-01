أخبار عاجلة

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البابا تواضروس عن «30 يونيو»: «ربنا نظر لقلوب المصريين وأعطاهم النعمة والانفراجة دي»

Print
البابا تواضروس عن «30 يونيو»: «ربنا نظر لقلوب المصريين وأعطاهم النعمة والانفراجة دي» البابا تواضروس عن «30 يونيو»: «ربنا نظر لقلوب المصريين وأعطاهم النعمة والانفراجة دي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه تأثر كثيرًا بما تشهده البلاد من إنجازات، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تحدث في جميع المجالات دفعة واحدة، وأن الشمول في حد ذاته شيء أكثر من رائع.

وأضاف البابا، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في » على شاشة «MBC مصر»، الأربعاء، أن ما تشهده مصر من إنجازات وتنمية في العديد من المجالات، لا نراه في أي دولة أخرى.

وفيما يتعلق بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، أكد البابا أن المتغيرات التي تحدث في حياة الشعوب تحتاج إلى وقت حتى تؤتى ثمارها، وما تحقق في 8 سنوات فقط، لم يكن يتوقع أحد أن يحدث في مثل هذه الفترة.

وتحدث البابا عن ثورة 30 يونيو قائلًا: «لحظات فارقة في تاريخ الشعوب، وبالرغم من أنها كانت محاولة للتخلص ممن يسرقون البلاد، إلا أنها كانت تعطي آمالا جديدة، واللحظة في جمالها ومشاركة الجميع رجال ونساء وشباب وشبات وأطفال، الصورة البديعة الجميع ماسك العلم، ده منظر بالنسبة لنا أكثر من رائع».

وتابع: «أنا في عربيتي لغاية النهارده فيه علم، أقصد أن الصورة الشعبية دي والإحساس بأن الجميع بيهتف لأن يخرج من الظلمة اللي كانت تتملكنا كان هدف نبيل عند الجميع، وأعتقد أن ربنا نظر لقلوب المصريين وأعطاهم النعمة دي والانفراجة دي».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021