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«أبويا أفقدني عذريتي فأحرقته».. مفاجأة في اتهام فتاة بإشعال النار في والدها بالجيزة

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«أبويا أفقدني عذريتي فأحرقته».. مفاجأة في اتهام فتاة بإشعال النار في والدها بالجيزة «أبويا أفقدني عذريتي فأحرقته».. مفاجأة في اتهام فتاة بإشعال النار في والدها بالجيزة

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كشفت تقرير الطب الشرعي مفاجأة في اتهام فتاة بقتل والدها ببولاق الدكرور، بسبب التعدي عليها جنسيا داخل غرفة نومها، حيث أكد أنها ما زالت عذراء وذلك بعد الكشف عليها.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة قد تلقى بلاغا باشتعال النيران داخل شقة سكنية في شارع الثلاجة بمنطقة صفط وتفحم جثة مالكها، فانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق في غرفة نوم صاحب الشقة، 36 سنة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، كما صرحت بدفن الجثة وكلفت المباحث العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها.

وكشفت التحريات أن ابنة المجني عليه، 14 سنة، وراء اشتعال النيران في جسد والدها بعد أن وضعت عليه موادا تساعد على الاشتعال، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وقالت المتهمة إن والدها طلق أمها وأخذها للعيش معه في شقته واستغل إقامتهما بمفردهما في الشقة وقام بالتعدي عليها جنسيا وأفقدها عذريتها فقررت الانتقام منه، فاستغلت نومه وسكبت كمية من المواد تساعد على الاشتعال عليه وأشعلت النيران فيه وأغلقت عليه باب الشقة وهربت.

وبعرض الفتاة على الطب الشرعي تبين أنها مازالت عذراء وأنها لم تتعرض إلى أي نوع من الاعتداء الجنسي.

المصرى اليوم

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