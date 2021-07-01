و«اسألوا الشيخ يعقوب».. محنة العقل السلفى.. وصناعة الأوهام!

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هل للسلفيين عقولٌ، وإن كانوا يملكون عقولًا ففيمَ يستخدمونها؟ أم أنهم قرروا ابتداءً وانتهاءً رفعها دائمًا من الخدمة، وهل جلب العقل السلفى الخير على الدنيا أم ملأها شرًا؟ وهل العقل السلفى قادر على التجديد والابتكار، أم أنه عقل عاجز متكاسل إلى حد التخاذل، ومجرد عبء على الإنسانية، أو هو من سَقَط المتاع؟

هذه الأسئلة وكثيرٌ غيرُها طرحها المشهد الهزلى الأخير لشهادة الشيخ السلفى محمد حسين يعقوب أمام محكمة جنايات أمن الدولة «طوارئ» برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية دواعش إمبابة».

دعك من أنَّ الشيخ بدا ضعيفًا مرتبكًا عاجزًا، أو أنه لجأ إلى «التَّقية» قاصدًا، فأظهر عكس ما أخفى بمكر ودهاء؛ لأن الأمر جدّ خطير، وهو أكبر بكثير من شهادة «يعقوب» والذين تسلفوا معه. السلفيون فى ورطة حقيقية منذ ثورة 25 يناير 2011، والتيار السلفى ليس بخير طوال السنوات الماضية، وتصرفات وسلوكيات المنتسبين إلى أصحاب الجلابيب القصيرة ليست فى مُجملها فوق مستوى الشبهات، وهو قبل ذلك وبعده يعانى جمودًا صلبًا يجعله خارج نطاق الزمن.

فى كتاب: «هكذا يفكر العقل السلفى»، لمؤلفه الدكتور «نور الدين أبولحية»، الصادر عن «دار الأنوار للنشر والتوزيع»، نلتمس الإجابة عن بعض هذه الأسئلة التى تقودنا فى النهاية إلى محنة حقيقية يعانيها العقل السلفى ولو كره السلفيون.

بادئ ذى بدء.. يتناول الكتاب- من خلال أدلة ووثائق وبراهين تاريخية وواقعية- اللَبنات التى يقوم عليها المنهج السلفى فى التفكير، حيث حصرها المؤلف فى سبعة جامعة مانعة، أولها: الرجال، لا الحقائق، فالعقل السلفى ينطلق من صناعة أصنام- بحسب وصف الكتاب- يتلقى عنها كل حقائق الدين، ويسلم لها تسليمًا مطلقًا، وثانيها: الحشو، لا التحقيق، حيث يجمع العقل السلفى كل ما رُوِى عن سلفه من متناقضات، ويسلم بها جميعًا، وثالثُها: الرواية، لا الدراية، فالعقل السلفى يهتم بالحفظ، أكثر من اهتمامه بالفهم، ويهتم بالرواية أكثر من اهتمامه بالتحقيق، ورابعُها: التوهم، لا التعقل؛ حيث إن العقل السلفى، نتيجة بنائه الروائى، يعتمد فى تفكيره على الخيال، ولهذا حوَّل العقيدة التنزيهية إلى عقيدة تجسيمية تصويرية يتسنى له فهمها، وخامسُها: الحسية، لا المعنوية، فالعقل السلفى يغلب الجسد على الروح، والشهوة على العقل، وسادسُها: الشدة، لا اللين، أو القسوة بدل الرحمة، أو العنف بدل الرفق، وهو ناشئ من غلبة السبعية على الإنسانية، وغلبة العدوانية على السلمية فى العقل السلفى، وسابعها: المدنس، لا المقدس، فالعقل السلفى يختلط لديه المدنس بالمقدس، ويصعب عليه التمييز بينهما، ولذلك يسلم لهما جميعًا.

يُخطئ كثيرٌ من الباحثين فى نظرتهم للظاهرة السلفية، حين يقصرونها على مجرد سلوكيات ومواقف وأفكار متشددة، قد يتبناها بعض الناس فى مرحلة من حياتهم، أو فى كل حياتهم نتيجة فَهمٍ متطرف للدين، فهذه نظرة سطحية محدودة- كما يقول الكتاب- لا تمثل الواقع السلفى، ولا تستطيع بهذا التحديد أن تفهمه، ولا أن تعالجه أو تتعاطى وتتماهى معه.

وإذا كان الفلاسفة يعتمدون «العقل المُجرد» لدراسة الظواهر المختلفة، سواء كانت مُجردة أو حسيَّة لفهم الوجود، وكيفية التعامل معه، وإذا كان المتكلمون يحاولون التوفيق بين «العقل المجرد» و«النص المقدس» لفهم حقائق الوجود، وإذا كان الصوفية يعتمدون تجريد الباطن ليصبح محلاً صالحًا لتنزل حقائق الوجود، فإن للسلفية منهجهم المغاير تمامًا لكل هؤلاء، والمتصادم مع العقلانية والإنسانية.

العقل السلفى يختلف اختلافًا جذريًا عن العقل الفلسفى والعقل الكلامى، لأن كليهما يحاول أن يبذل جهدًا فكريًا للوصول إلى الحقائق، سواء باعتماده على «العقل المُجرد»، أو مزجه بين «العقل المجرد» و«الوحى الإلهى»، أما العقل السلفى فلا يطيق مثل هذا الجهد، وليس لديه الآليات التى تسمح له بذلك، ولهذا نراه يعادى كلا العقلين، ويتهمهما بالهرطقة والزندقة، وهذا جانبٌ جلىٌّ من جوانب المِحنة!

يبدو العقل السلفى أكثر العقول راحة، لأنه لا يحتاج سوى لمعرفة رجال السلف الذين يأخذ عنهم دينه، ثم يسمع ما ذكروا، ويحفظه، ويظل يردده، وبقدر حفظه لمقولات السلف بقدر تمكنه من الدين والعلم، وهو فى استقباله لما قال السلف لا يحتاج إلى عرض ما ذكروا على عقله المجرد الفطرى- كما يفعل سائر الناس- لأن العقل حجابٌ وقيدٌ يحول بينه وبين الإيمان الذى يقتضى الاتباع المجرد، ما يعنى أنه «عقل بغبغائى» بامتياز.

بحسب الكتاب، فإن العقل السلفى يمزج بشكل عجيب بين المتناقضات.. فهو يمزج بين «المقدس» و«المدنس»، وبين «الحقيقة» و«الخرافة»، ولا يشعر بأى تناقض بينها، لأن دوره هو الحفظ والسماع والرواية، لا التفكير والنقد والدراية، ويمكن التماس هذه التناقضات الرهيبة فى خطب مشايخ السلفيين، حيث يتبنون مرويات ضعيفة ومتهافتة وينزلونها منازل التقديس، ويكفرون من يفكر فى مناقشتها.

السلفى الخالص- فى نظر عُتاة السلفية- هو الذى لا يفكر أبدًا، حتى إنه لا يتدبر القرآن الكريم؛ ليستنبط منه أنواع العلوم والفوائد، كما حضَّ القرآن الكريم وأمر؛ لأنَّ التدبر حِكرٌ على السلف الأول، أما الخَلفُ فليس له إلا أن يسمع ويطيع ويردد: «سمعنا وأطعنا»، لما يقوله جنرالات السلف الصالح، ولهذا لا يتميز سلفىٌّ عن غيره إلا بقدراته الخطابية واللغوية والعرض والطرح والبكاء والتباكى، وهو ما صنع شهرة وثروات خريج دبلوم المعلمين محمد حسين يعقوب، وخريج الإعلام محمد حسان، وخريج الخدمة الاجتماعية محمود المصرى، ودع القوسَ مفتوحًا!.

السلفيون ليسوا بعيدين عن التضليل والتكفير الذى يمارسه غيرُهم من التيارات الظلامية، لذا فإنهم يعتقدون ويروجون -كما ورد بالكتاب- بأنَّ جميع المسلمين هلكى إلا هم فقط دون غيرهم من أصحابهم، بل إنهم يتبادلون تهمة التكفير فيما بينهم، وكل حزب بما لديهم فرحون، لذا فإنهم لا يجدون حرجًا فى تكفير جميع المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والإمامية والزيدية والإباضية وغيرهم من فرق المسلمين، ويمكن الرجوع فى هذه الإشكالية تحديدًا إلى كتاب: «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» للاستزادة.

نورد الدين أبو لحية

يميل العقل السلفى أيضًا من لدن نشأته الأولى إلى استخدام العنف بمختلف وسائله مع المُخالف، سواء كان ذلك المُخالف عالمًا أو حاكمًا أو عاميًا بسيطًا، بل حتى لو كان ذلك المُخالف ممن أوصانا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، بهم وبمودتهم والتمسك بحبلهم، فحملة الكراهية والانتقام والتشفى من هؤلاء جميعًا- بحسب الكتاب- لا تكاد تنتهى، وهى لذلك أصبحت عند خلفهم من الإرهابيين دينًا يتعبدون الله به، ولا يملكون إنكار ذلك أبدًا؛ فكتبهم وخطبهم وتسجيلاتهم كاشفة وفاضحة ودالة.

وإجمالاً.. فإن العقل السلفى يعيش أزمة حقيقية بسبب منهجيته الجامدة المتخشبة الصلبة، وهذه الأزمة تفاقمت مؤخرًا مع ملابسات شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب التى خصمت كثيرًا من رصيدهم الذى يبدو أنه كان هلاميًا ووهميًا، وصدق الله العظيم إذ يقول: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِى فِى الصُّدُورِ».