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السفير "السديري" يلتقي وفود "إغاثي سلمان" ووزارة الرياضة واتحاد كرة القدم

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السفير "السديري" يلتقي وفود "إغاثي سلمان" ووزارة الرياضة واتحاد كرة القدم السفير "السديري" يلتقي وفود "إغاثي سلمان" ووزارة الرياضة واتحاد كرة القدم
بحث ما تم من فعاليات في إطار الحملة التطوعية الخامسة بمخيم الزعتري بالأردن

السفير

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري أمس في مقر سفارة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، وعددًا من منسوبي المركز.

وتفصيلاً، التقى السفير السديري رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، وعددًا من منسوبي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي، يتقدمهم عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر، واللاعب الدولي السابق نواف التمياط.

وجرى خلال اللقاء بحث ما تم من أنشطة وفعاليات وخدمات مقدَّمة في إطار الحملة التطوعية الخامسة في مخيم الزعتري بالأردن التي ينفذها المركز، إضافة إلى رفع الستار عن حجر الأساس لمشروع ملعب كرة القدم في المخيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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