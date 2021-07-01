أخبار عاجلة

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انفجار عبوة ناسفة يضرب سوقًا مكتظة في بغداد.. وإصابة 15 شخصًا

Print
انفجار عبوة ناسفة يضرب سوقًا مكتظة في بغداد.. وإصابة 15 شخصًا انفجار عبوة ناسفة يضرب سوقًا مكتظة في بغداد.. وإصابة 15 شخصًا
وُضعت تحت كشك بمدينة الصدر.. وقوات الأمن تحقق لتحديد الجناة

انفجار سابق في العراق

قال مسؤولان أمنيان عراقيان إن انفجارًا ضرب سوقًا مكتظة ببغداد أمس الأربعاء؛ ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، انفجرت عبوة ناسفة، وُضعت تحت كشك في سوق مريدي بمدينة الصدر، وهي من ضواحي شرق العاصمة بغداد. وقال الجيش في بيان إن المصابين جروحهم طفيفة، ومعظمهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وشوهدت نعال وسط الحطام الناتج من الانفجار، فيما طوقت الشرطة المنطقة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير إلا أن داعش أعلن مسؤوليته في السابق عن هجمات مماثلة في المنطقة نفسها، بينما أطلقت قوات الأمن تحقيقًا لتحديد الجناة، بحسب البيان.

وهذه هي ثاني مرة هذا العام يستهدف فيها انفجار سوقًا في الحي المكتظ؛ ففي إبريل قُتل أربعة أشخاص على الأقل في تفجير سيارة ملغومة بمدينة الصدر. ووقع الانفجار بسبب عبوة ناسفة، أُلصقت بسيارة منتظرة في السوق.

ولم يتضح على الفور سبب انفجار يوم الأربعاء. وتباطأت الهجمات الكبيرة بالقنابل، وكانت تحدث بشكل شبه يومي في بغداد في السنوات الأخيرة منذ هزيمة تنظيم داعش في 2017.

لكن الهجمات مستمرة؛ ففي يناير قُتل أكثر من 30 شخصًا في تفجير انتحاري مزدوج بمنطقة تجارية مزدحمة في وسط بغداد. وكان هذا أكثر التفجيرات فتكًا يضرب العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.

وتستمر القنابل المزروعة على جوانب الطرق في استهداف قوات الأمن العراقية في المقام الأول خارج العاصمة، خاصة في شمال العراق؛ إذ يُعرف أن مقاتلي داعش لديهم مخابئ هناك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب