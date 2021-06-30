أخبار عاجلة

صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الأهلي يواجه بيراميدز بدون أيمن أشرف

Print
الأهلي يواجه بيراميدز بدون أيمن أشرف الأهلي يواجه بيراميدز بدون أيمن أشرف

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سيغيب أيمن أشرف مدافع الأهلي عن مواجهة فريقه أمام بيراميدز، المقرر لها غداً الخميس، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويمتلك اللاعب 3 بطاقات صفراء خلال مشاركته السابقة، وهو ما سيمنعه من خوض لقاء قمة الجولة الحالية من المنافسة المحلية الأشهر في .

ومن المتوقع أن يدخل بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج - حمدى فتحي - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - جونيور أجايي - محمد شريف.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 19 لقاء، فيما يتواجد بيراميدز في المرتبة العاشرة برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021