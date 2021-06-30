الأهلي يواجه بيراميدز بدون أيمن أشرف

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سيغيب أيمن أشرف مدافع الأهلي عن مواجهة فريقه أمام بيراميدز، المقرر لها غداً الخميس، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويمتلك اللاعب 3 بطاقات صفراء خلال مشاركته السابقة، وهو ما سيمنعه من خوض لقاء قمة الجولة الحالية من المنافسة المحلية الأشهر في مصر.

ومن المتوقع أن يدخل بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج - حمدى فتحي - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - جونيور أجايي - محمد شريف.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 19 لقاء، فيما يتواجد بيراميدز في المرتبة العاشرة برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.