نفتالي بينيت: إسرائيل تدافع عن نفسها بنفسها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدافع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد خارجي.

وأفادت القناة العبرية الـ13، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات نفتالي بينيت جاءت خلال الاحتفال بذكرى بنيامين زئيف هرتزل، زعيم الحركة الصهيونية، التي شدد خلالها على أن حكومة بلاده لن تتوانى في الدفاع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديدات تذكر.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده ستدافع عن نفسها دائما ضد أي تهديد، خاصة التهديدات الإيرانية، وأن حكومة بلاده الجديدة ستقوم بضمان أمن إسرائيل.

وبشأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادته، أوضح نفتالي بينيت أن الائتلاف الحاكم الحالي في بلاده نشأ عبر قيود سياسية ولكن مع كل يوم يمر يبدو له أن هذا الائتلاف هو حكومة بلاده المنشودة.

وأصبح نفتالي بينيت، زعيم حزب «يمينا» الديني المتشدد، رئيسا لوزراء إسرائيل منذ 13 يونيو الجاري، بعدما تقدم ائتلافه الحكومي على منافسيه، وتمكن من تشكيل الحكومة.