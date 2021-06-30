«العاصمة الإدارية»: نستقبل 250 ألف عامل وفني ومهندس يومياً.. والمساحة أكبر من دول كاملة

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قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن فكرة المشروع بدأت من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مارس 2015، موضحا أن القاهرة أصبحت مزدحمة للغاية، والبحث عن مجتمع عمراني مختلف ومدينة من مدن الجيل الرابع، وبدأنا العمل على الأرض آخر العام من دراسات بحثية وغيرها.

وتابع الحسيني، خلال مداخلة هاتفية ما الإعلامية «قصواء الخلالي» ببرنامج «ساعة وساعة مع قصواء الخلالي» على إذاعة «نغم اف ام»، أنه وبعد خمس سنوات تغير الأمر وتم إضافة مساحة للعاصمة الجديدة تجاوزت الـ714 كيلو متر مربع وهي أكبر من مساحة بعض الدول كمساحة وسعر الأرض زاد مؤخرا وجذبنا استثمارات أجنبية.

وأكمل المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، انهينا مشاريع حالياَ بنسبة 100% وسيتم نقل الوزارات الحكومية، كما أن هناك المدينة الرياضة ومدينة الثقافة والفنون بمكونات تجذب كل المهتمين في هذين المجالين الهامين.

وتابع المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحلم أصبح حقيقة بوجود إرادة سياسية حقيقة، كما أن صناعة الإعمار تجذب العديد من الصناعات الأخرى حولها وكذلك توفر فرص عمالة كبيرة، وتساهم في خفض نسبة البطالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة تستقبل يوميا 250 ألف عامل ومهندس وفني للعمل في العاصمة الإدارية، كما أن حجم استثمارات كبير للغاية، كما العاصمة تبني حالياً من خارج ميزانية الدولة وهو ما ينهي مجالات الشك والمغالطات.

«ساعة وساعة» برنامج «توك شو» إذاعي شامل ومتنوع لمدة يومين أسبوعيًا، على مدار ساعتين من الرابعة إلى السادسة مساء، يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، يناقش ويطرح ببساطة ودون تعقيد أهم القضايا المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والفنية والأدبية وغيرها من اهتمامات خلال الأسبوع.