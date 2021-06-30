سميرة سعيد تستعد لطرح أغنية من زمن السبعينيات: انتظروا Mon cheri

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كشفت الفنانة سميرة سعيد أنها تشعر بالسعادة في تعاونها مع الموزع طاوق مدكور، قائلة: «طارق مدكور موزع عالمي وشاطر جدا ولا يقل شطارة عن أي حد عالمي».

وأضافت سميرة سعيد خلال لقائها مع باسم كميل وسارة المنذر على راديو إنرجي ٩٢.١: «ما اقدمه هو منفذ للكثير من الامور في حياتنا خاصة اننا في مجتمع به مجموعة من التقاليد والعادات»، وكشفت سعيد على إنها إن لم تكن فنانة كانت ترغب في أن تكون بعمل له علاقة بالفن والذوق والاتيكيت أو مهندسة ديكور.

وأكملت: «أخدت التطعيم ضد كورونا من شهرين جرعتين، مزوداها شوية في الخوف والحرص من الكورونا، وكنت أبقي في المنزل، كان عندي اندهاش إن إزاي رغم التقدم العلمي مفيش علاج لفيروس، كورونا حاجة ورا الخيال»، وكشفت انه خلال شهر رمضان تابعت مسلسل لعبة نيوتن لمني زكي قائلة: «كلمت مني وباركتلها على العمل»، وكشفت سعيد عن وجود استعداد جيد من جانبها للتمثيل.

وقالت:«لما بعمل حاجة حلوة وحد بيكلمني يقولي مبروك بتبسط ولا طالعة من حفلة بشعر بالسعادة الكبيرة».

وأكملت الديفا سميرة سعيد، تحاول التقرب من فئة الشباب التي منهم ابنها شادي لتقديم أغاني مختلفة، قائلة:«كل ألبوماتي بحس إنها شبهي باستثناء عمل واحد من أعمالي القديمة»، وخلال الحلقة كشفت انها تفضل العيش في قرية صغيرة بها موسيقى بدلا من لف العالم بدون موسيقي.

وكشفت سعيد عن اطلاقها اغنية جديدة بعد ١٢ يومآ على ردايو إينرجي باسم Mon Chéri، قائلة: «الأغنية هترجعنا للسبعينات ومتصورة فيديو كليب، والالبوم سيكون باسم ٢٠٢١»، وكشفت عن امنيتها في تقديم ديو غنائي مع أي فنان.