أخبار عاجلة

وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الشركة القابضة: متابعة مأمونية المياه لمحطة «السلام» بدمياط

Print
الشركة القابضة: متابعة مأمونية المياه لمحطة «السلام» بدمياط الشركة القابضة: متابعة مأمونية المياه لمحطة «السلام» بدمياط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية بذل الجهود لضمان تقديم خدمة مياه شرب نقية وبجودة متميزة للمواطنين، ومتابعة مأمونية وسلامة المياه في كل مراحل الإنتاج من المصدر وحتى وصولها للمستهلك.

وقال المهندس جمال الحسينى القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، في تصريحات صحفية، إن فريق من المختصين بالشركة القابضة راجع جميع الإجراءات التصحيحيه الصادرة عن خطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة تنقية مياه الشرب «السلام»، تمهيدا لتجديد اعتمادها من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.

جدير بالذكر أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلي الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه حيث تصدر من خلال موافقة ثلاث جهات مختلفة وهم وزارة الصحة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، طبقا للخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة»

صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة»

وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه

وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه

العالم يحتفل بـ«ميسى»

العالم يحتفل بـ«ميسى»

معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور

معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور