الشركة القابضة: متابعة مأمونية المياه لمحطة «السلام» بدمياط

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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية بذل الجهود لضمان تقديم خدمة مياه شرب نقية وبجودة متميزة للمواطنين، ومتابعة مأمونية وسلامة المياه في كل مراحل الإنتاج من المصدر وحتى وصولها للمستهلك.

وقال المهندس جمال الحسينى القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، في تصريحات صحفية، إن فريق من المختصين بالشركة القابضة راجع جميع الإجراءات التصحيحيه الصادرة عن خطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة تنقية مياه الشرب «السلام»، تمهيدا لتجديد اعتمادها من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.

جدير بالذكر أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلي الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه حيث تصدر من خلال موافقة ثلاث جهات مختلفة وهم وزارة الصحة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، طبقا للخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.