عاصفة ترابية وشبورة والحرارة تصل 44.. تفاصيل حالة الطقس غدا

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في مصر غدًا شديد الحرارة على ويستمر ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، وتكون هناك عاصفة ترابية تقلل الرؤية الأفقية على جنوب مصر.

تتوقع الأرصاد أن تكون حالة الطقس غدًا مثل طقس اليوم شديدة الحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون حارة رطبة على السواحل الشمالية.

ويكون طقس الغد معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبري وباقي أنحاء الجمهورية، وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة بما يزيد من الشعور بدرجات الحرارة المحسوسة، بقيم من 3 إلى 4 درجات مثل طقس اليوم.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية، كما يكون البحر الأحمر معتدل أيضًا والموج من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح شمالية غربية.

تتوقع الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية خفيفة في صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة وكذلك والسواحل الشمالية والوجه البحري.

ويستمر ننشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح على مصر عمومًا شمالي غربي، وتتراوح سرعة الرياح من 11 و14 عقدة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن سبب ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي والذي يلتحم مع منخفض السودان ويؤدي لتكون حرارة في طبقات الجو العليا، وأن الخرائط الجوية لم تُشر إلى تحسن في درجات الحرارة حتى الآن.

ونصحت الأرصاد المواطنين بكثرة تناول المشروبات الباردة وكذلك عدم التعرض المباشر للشمس، مضيفة أن فترات سطوع الشمس تزداد مع عدم وجود سحب في السماء نهارًا.

درجات الحرارة في مصر غدًا الأربعاء

تكون أسوان وإدفو هما الأعلي في درجات الحرارة غدًا بدرجة حرارة 44 للعظمي وتصل درجة الحرارة المحسوسة فيهما إلى 45 درجة، وتكون مطروح وكذلك السلوم الأقل في درجة حرارة العظمى غدًا نهارًا وتصل إلى 30 درجة وتصل درجة الحرارة المحسوسة في مطروح 35 درجة بينما تكون في السلوم 34 درجة.

تكون درجة الحرارة في القاهرة غدًا 38-25، مثل طقس اليوم، وتصل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة إلى 41 درجة، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية 32-24وتكون درجة الحرارة المحسوسة في الاسكندرية 36 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في باقي المدن المصرية قريبة بدرجات الحرارة اليوم وتكون كما يلي: شبين الكوم 38-25المنصورة 37-35،، بلطيم 33-25، بورسعيد 33-25، دمياط 31-25، الزقازيق 38-25، طنطا 37-24، العريش 35-35، الإسماعيلية 38-25، السويس 39-25.

وتكون درجة الحرارة في جنوب مصر وسيناء أيضًا قريبة إلى درجات الحرارة اليوم وتكون كما يلي: بنى سويف 39-25، أسيوط 40-26، قنا 42-26، سوهاج 41-26، الغردقة 41-29، أسوان 44-28، الأقصر 43-27، الفيوم 38-25، المنيا 39-25، ادفو 44-28، أبوسمبل 43- 29، الوادي الجديد 41-26، شرم الشيخ 40-30.

درجات الحرارة المحسوسة في مصر غدًا