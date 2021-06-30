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قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة الجمعة (تعرف عليها)

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قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة الجمعة (تعرف عليها) قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة الجمعة (تعرف عليها)

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأربعاء، عن انقطاع المياه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الاهرام وضفعها بفيصل والهرم ) لـمـدة 8 سـاعـات وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 2 /7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالى السبت الموافق 3 / 7 /2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تحويل مسار خط قطر 1200 مم من خط طرد بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لاعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصري.

وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورا.

المصرى اليوم

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