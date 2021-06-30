وزيرة الثقافة تستقبل رئيس هيئة الشارقة للكتاب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب أحمد العمري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، في حضور الدكتور هيثم الحاج على، ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين، لبحث عدد من المشروعات التعاون المستقبلية في مجال معارض الكتاب وصناعة النشر.

ونقل لها تحيات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وأكد العامري أهمية ودور مصر كمركز استراتيجي في مجال معارض الكتاب والنشر والتوزيع، وقدم التهنئة بمناسبة انطلاق الدورة 52 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى ضرورة الاستثمار الثقافي مع مصر خلال الفترة المقبلة دعمًا لنشر الثقافة العربية وترويجها على المستويين الاقليمي والدولي.

من جانبها أرست وزيرة الثقافة تحياتها إلى لسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، ورحّبت بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب وثمنت الدور الثقافي لإمارة الشارقة، مؤكدةً الاستثمار المعرفي المتبادل بين الجانبين بما يؤتي ثماره على صناعة النشر العربية.