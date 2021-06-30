أخبار عاجلة

وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

قطع المياه عن عدة مناطق في القاهرة الجمعة

Print
قطع المياه عن عدة مناطق في القاهرة الجمعة قطع المياه عن عدة مناطق في القاهرة الجمعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع مياه الشرب عن مناطق امتداد 15 مايو، وسجن 15 مايو، ومدينة الأبطال والمثلث بحلوان، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء الجمعة المقبل حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، لقيام الشركة بالأعمال المدنية بمحطة مياه التبين، والذي يستلزم تخفيض الضغوط بالتوسع الفرنساوي بالمحطة.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه

وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه

العالم يحتفل بـ«ميسى»

العالم يحتفل بـ«ميسى»

معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور

معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور

إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل

إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل