الأهلي يعلن التعاون مع «لاليغا» لدعم مستقبل كرة القدم من خلال التعليم

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أعلن النادي الأهلي عن التعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا»، وذلك من خلال القسم التعليمي للرابطة، لإطلاق دورة ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال «MBA»، ومن المقرر أن تنطلق الدورة في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وقد وقع اختيار رابطة الدوري الإسباني «لاليغا» على النادي الأهلي للتعاون معه في ماجستير إدارة الأعمال «MBA»، بصفته أحد أكبر أندية كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية.
يركز برنامج رابطة الدوري الإسباني «ماجستير إدارة الأعمال لاليغا» على إعداد الأشخاص الذين يرغبون في قيادة التغيير في صناعة الرياضة والترفيه، من خلال مشاركة كبار المتخصصين في هذا المجال، والاستناد إلى دراسات الحالة من «لاليغا» وأنديتها الـ42 في دوري الدرجتين الأولى والثانية، وكذلك من الألعاب الرياضية الأخرى وأصحاب المصلحة في مجالات الترفيه والتكنولوجيا والبيئة الرقمية، باستخدام منهجيات متطورة مباشرة مع تقنيات التشغيل الخاصة بـ«لاليغا» وآلياتها الفعّالة.
ويتضمن برنامج التدريب الداخلي مجموعة من المميزات للمشاركين، من بينها الرحلات الميدانية الدولية إلى نيويورك وميامي، إلى جانب جلسات عملية مع مديرين من أفضل الأندية والمنظمات في جميع أنحاء العالم، مثل: النادي الأهلي في منطقة الشرق الأوسط، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي، والدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.
وخلال الدورة، سيتم إجراء دراسة حالة عن النادي الأهلي، بعنوان: «من الريادة الإقليمية إلى المكانة الدولية.. رحلة نادي القرن الإفريقي مع أكبر قاعدة جماهيرية».
وقال جوزيه مويا، مدير في مدرسة «لاليغا» للأعمال «LaLiga Business School»: «شراكتنا مع النادي الأهلي تهدف إلى تقديم عقليات جديدة لعالم كرة القدم، حيث إن هدفنا في هذا البرنامج هو المساعدة في إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة على مستوى العالم، والمساعدة في جذب مواهب محترفي اليوم والغد، في مدرسة (لاليغا) للأعمال، كلما زاد عدد الأشخاص المؤهلين دوليا والمتنوعين الذين يعملون في هذه الصناعة، كانت كرة القدم في جاهزية أفضل للنمو».
يحتوي البرنامج على 6 وحدات كاملة للدراسة، مع مراعاة الإدارة في صناعة الرياضة، والتسويق الجديد، والانتشار الرقمي والتكنولوجي، ووسائل الإعلام والترفيه، والأحداث الرياضية الكبرى، والابتكار وريادة الأعمال، في حين أن كل دورة مبنية على القيم والأهداف نفسها، فإن المتحدثين متنوعون، وسيتعلم الطلاب من خبراء معينين لكل بلد، بالإضافة إلى 20 ساعة من التدريس من معلمي «لاليغا».
وقال خوان فوينتيس مندوب «لاليغا» في مصر: «مهمتنا من التواجد في القاهرة هي تعزيز التعاون الاستراتيجي مثل هذا، وإن علاقتنا مع النادي الأهلي قوية منذ البداية، ونتطلع إلى التعاون في مشاريع أكبر في المستقبل القريب».
وأضاف مويا: «سواء كانوا يعملون بالفعل في كرة القدم أو كانوا جددا بالكامل في هذا المجال، فإننا نقدم للمشاركين دورات لم تكن متاحة سابقًا، ويمكن أن نساعد الناس على التعامل مع كرة القدم بعقلية تجارية جديدة».
يذكر أن ماجستير إدارة الأعمال من «لاليغا»، مفتوح للمتقدمين من حول العالم، بما في ذلك المصريون، ويمكن للطلاب من كافة دول العالم الانضمام إلى البرنامج، علمًا أن المقاعد محدودة بهدف ضمان جودة البرنامج، وسيبدأ البرنامج في مدريد من نوفمبر 2021 حتى يوليو 2022، وسيتم تدريسه بالكامل باللغة الإنجليزية.