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ترقب في برشلونة إنتظارًا للحظة إنتهاء عقد ميسى.. ولابورتا: «اهدأوا» ()

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ترقب في برشلونة إنتظارًا للحظة إنتهاء عقد ميسى.. ولابورتا: «اهدأوا» (فيديو) ترقب في برشلونة إنتظارًا للحظة إنتهاء عقد ميسى.. ولابورتا: «اهدأوا» ()

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ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا طالب الجميع بالهدوء، بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد ميسي رسميا مع برشلونة بحلول منتصف الليل، اليوم الأربعاء، دون وجود أي شيء واضح بشأن بقائه أو رحيله.

وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن العديد من وسائل الإعلام توجهت اليوم إلى مقر نادي برشلونة، في انتظار خروج أي من المسؤولين للحديث عن مستقبل ميسي.

وعند مرور لابورتا من أمام الصحفيين، وجد سيلا من الأسئلة حول مستقبل ميسي، فرد بكلمة واحدة «اهدأوا»، وحث الحاضرين على التحلي بالصبر.

وأضافت الصحيفة، أنه لا يوجد خوف في «كامب نو»، بشأن مستقبل ميسي، وهناك ثقة بأن النجم الأرجنتيني لا ينوي ترك الفريق.

وارتبط اسم ميسي في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن تلك الأنباء انقطعت مؤخرا، وهو ما يعزز فرضية بقاء ميسي في برشلونة.

يذكر أن ميسي يخوض حاليا مع منتخب بلاده «التانجو» منافسات بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

المصرى اليوم

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