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تكريم الدكتور مها الشناوي «الأم المثالية للمكتبيين» بمكتبة العامة السبت المقبل

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تكريم الدكتور مها الشناوي «الأم المثالية للمكتبيين» بمكتبة مصر العامة السبت المقبل تكريم الدكتور مها الشناوي «الأم المثالية للمكتبيين» بمكتبة العامة السبت المقبل

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في إطار فاعليات اليوم الوطني لأخصائي المكتبات والمعلومات، وتكريم رواد العمل المكتبي، اختارت الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، الدكتورة مها الشناوي، لقب «الأم المثالية للمكتبيين»، وذلك لتكريمها، السبت المقبل، بمكتبة العامة.

شغلت الشناوي، منصب مدير عام المكتبات بجامعة المنصورة، في الفترة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٨، وهي المدير الحالي للتحول الرقمي للمشروع القومي للمكتبات المدرسية بمحافظة الدقهلية.

وجاء اختيار الدكتورة مها الشناوي، كأم مثالية للمكتبيين، بعد نجاحها في إنشاء مكتبة النور للمكفوفين بجامعة المنصورة وتحويل الكتب الدراسية والمطلوبة لجميع المكفوفين بالمحافظة بطريقة برايل للمكفوفين، وكذلك الإشراف على التحول الرقمي لمكتبات جامعة المنصورة ورقمنتها بالكامل.

كما سعت إلى تدريب طلاب قسم المكتبات والمعلومات ونجحت في إلحاقهم بالعمل بمكتبات جامعة المنصورة، وكذلك إنشاء وإعداد والإشراف على معرض جامعة المنصورة للكتاب من المعرض الأول ٢٠١١ وحتى المعرض الثامن والأخير ٢٠١٨.

المصرى اليوم

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