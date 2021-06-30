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ننشر أسماء ضحايا عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية

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ننشر أسماء ضحايا عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية ننشر أسماء ضحايا عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية

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حصلت «المصرى اليوم» على كشف بأسماء ضحايا العقار المنهار بمنطقة الدخيلة غرب الاسكندرية الذين تم انتشالهم حتى الآن.

وأسفر الحادث عن مصرع «سعاد زغلول يوسف»، ٦٠ سنة ربة منزل، وجرى نقلها إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

فيما أصيب كل من «ريتاج مجدي محمد السيد» ١٠ سنوات، بكدمات بعموم الجسم، و«علي جابر أمي» ١٧ سنة بكدمات بعموم الجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى جمال حمادة لتلقى العلاج.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال رفع أنقاض العقار المنهار بحثا عن ضحايا أخرين تحت الانقاض.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار مأهول بالسكان بمنطقة الدخيلة الجبل بحي العجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المنهار مساحته حوالي ١٠٠ متر مربع تقريبا، مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية، بكل طابق شقتين، مأهول بالسكان، مبانى قديمة.

وتواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض يدويا بسبب ضيق الشارع وعدم تمكن دخول المعدات بحثا عن ضحايا آخرين.

المصرى اليوم

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