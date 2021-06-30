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رئيس جامعة عين شمس يتفقد المقر الإداري لكلية الطب البيطري

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رئيس جامعة عين شمس يتفقد المقر الإداري لكلية الطب البيطري رئيس جامعة عين شمس يتفقد المقر الإداري لكلية الطب البيطري

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تفقد د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، يرافقه د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أحمد جلال عميد كلية الزراعة، المقر الإدارى لكلية الطب البيطري الجديدة التى ستبدأ الدراسة بها فى العام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢ بحرم كلية الزراعة بجامعة عين شمس.

وثمن الدور الذي يقومون به واستمع لمقتراحاتهم بهذا الصدد. وتضمنت الزيارة تفقُد المبني الإداري المخصص لكلية الطب البيطري ومعمل التشريح الجديد، كما تفقد الحضور بعض المعامل المنشأة حديثا للطلاب مثل معمل البايولوجي ١ ومركز الثروة الميكروبية والصوبات الزراعية الجديدة بالكلية ومركز تنمية الفراولة ووحدة السمية الميكروبية ومزرعة الخضر وحضانات الثروة السمكية ومقر جمعية الرعاية الاجتماعية.

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