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مجلس جامعة بنها يكرم عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

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مجلس جامعة بنها يكرم عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي مجلس جامعة بنها يكرم عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

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كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة، الأربعاء، الدكتورة هالة حلمي زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك لانتهاء فترة عمادتها للكلية، وتقديرًا لما بذلته من جهد وعطاء طوال فترة عمادتها للكلية على مدار 6 سنوات متتالية.

ووجه المجلس، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسه المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشرين شوقي أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين، الشكر للدكتورة هالة زايد على ما قدمته للجامعة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي خلال مسيرتها العلمية، مؤكدين أنها قادت مهمة إدارة الكلية بنجاح واقتدار خلال توليها عمادة الكلية.

كما وجة القائم بأعمال رئيس الجامعة التهنئة للدكتور كرم عبدالغني القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

المصرى اليوم

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