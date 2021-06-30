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«التناسليات الحيوانية»: قافلة بيطرية مجانية في محافظة مطروح

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«التناسليات الحيوانية»: قافلة بيطرية مجانية في محافظة مطروح «التناسليات الحيوانية»: قافلة بيطرية مجانية في محافظة مطروح

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث التناسليات الحيوانية برعاية صغار المربيين في مجال الثروة الحيوانية وبالاهتمام بالقوافل البيطرية ونشرها في الأماكن النائية والحدودية.

أكد الدكتور هاني حسن معهد بحوث التناسليات بأن المعهد قام بتنظيم قافله بيطرية إلى مرسى مطروح بمنطقه القطراني أيام ٢٨ و٢٩ يونيو وبالتعاون مع مؤسسة الخير وبتمويل من البنك الأهلي وذلك تنفيذا للبرتوكول الموقع بين مؤسسة مصر الخير ومعهد بحوث التناسليات، موضحًا إنه تم خلال أعمال القافلة فحص علاج الأمراض الباطنيه والتناسليه لعدد ١٧٤١ من رؤوس الأغنام والماعز والأبقار والقيام بالأعمال الإرشادية لصغار المربيين في مجال رعاية وتغذية الحيوان.

المصرى اليوم

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