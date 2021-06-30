محافظ بني سويف: حققنا نقلة نوعية في المحافظة وتوسعنا في مجالات الصناعة والتجارة

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قال الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن المحافظة استطاعت أن تحدث نقلة نوعية لأنها بالأساس محافظة زراعية، لكن أوجدنا مجالات في الصناعة، وقريبا ستكون تجارية.

وأوضح المحافظ، في تصريحات إعلامية له، الأربعاء، أن الخطة الاستراتيجية للمحافظة، تركز على عدة مجالات لمدة 10 سنوات على الأقل، بحيث أن يكون أي مستثمر على دراية بخطة المحافظة.

وتابع محافظ بني سويف أن خطتنا تركز التجارة واللوجيتسيات والزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات، كما تضم المحافظة 8 مناطق صناعية، وهي مناطق ترحب بكل مستثمر، وتم فتح مكتب لهيئة التنمية الصناعية، كما سيتم افتتاح مجمعا صناعيا بتكلفة تتعدى 850 مليون جنيه، نركز فيه على الصناعات المكملة للصناعات الكبيرة، مما يساهم في توفير فرص عمل، قائلا: «نساهم في فتح بيوت للناس».

وأكمل المحافظ أن «ذلك ما نريده لمصر، الدولة يهمها فرص العمل والتنمية والتمكين الاقتصادي، الدولة محظوظة بقيادة مدركة لأهمية الصعيد، التنمية بتضمن كفاءة توزيع التنمية في مصر كلها، وتضمن وجود أهالي الصعيد في أماكنهم».

وأوضح المحافظ: «فخور بمجمع الرواد في المحافظة، ونحاول طوال الوقت حل أي مشكلة يمكن أن تواجه المستثمرين».