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صحة أسوان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من دبلومة المعلوماتية الصحية

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صحة أسوان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من دبلومة المعلوماتية الصحية صحة أسوان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من دبلومة المعلوماتية الصحية

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شهد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان حفل تسليم شهادات تخرج الدفعة الأولى من دبلومة المعلوماتية الصحية للدراسات العليا، والتي استمرت لمدة عام كامل بمقر مركز تدريب النفق التابع للمديرية، وأشرف عليها المركز القومي للتدريب بوزارة الصحة.

حيث تم تسليم شهادات التخرج لعدد 20 فرد هم عدد الدفعة كاملة، والتي تشمل 19 طبيب صيدلي، و1 طبيب أسنان، وأٌقيمت إحتفالية التخرج بمقر نادي المهن الطبية بكورنيش أسوان.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الصحة لرفع كفاءة العمل والعاملين والإتجاه نحو ميكنة المنظومة الصحية والتحول الرقمي .

المصرى اليوم

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