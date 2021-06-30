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محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير الطرق بالمحافظة

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محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير الطرق بالمحافظة محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير الطرق بالمحافظة

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التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الأربعاء، المهندسة إحسان بورما، مدير عام مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، والمهندسة ابتسام القشاوي، مستشار الطرق بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل وآخر التطورات بعدد من المشروعات الخاصة بمديرية الطرق ببورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد الأعمال الجارية حاليًا بعدد من مشروعات مديرية الطرق والتي تتضمن تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والميادين والشوارع الفرعية والرئيسية ببورسعيد في إطار الطفرة الشاملة لتطوير الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد حيث تناول الاجتماع مستجدات العمل في مشروعات تطوير الطرق بحي الجنوب وحي الضواحي على رأس المشروعات الجاري تنفيذها.

وأكد المحافظ أنه جاري الانتهاء من الأعمال القائمة الخاصة بتطوير الطرق الحيوية بالمحافظة وذلك طبقًا لمخطط المحافظة للارتقاء وإعادة تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع طبيعة بورسعيد الحضارية ولتحقيق السيولة المرورية والانسابية فى مختلف الطرق بالمحافظة.

المصرى اليوم

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