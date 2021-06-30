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تجديد حبس سائق ضبط بحوزته 72 طربة لمخدر الحشيش بسفاجا

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تجديد حبس سائق ضبط بحوزته 72 طربة لمخدر الحشيش بسفاجا تجديد حبس سائق ضبط بحوزته 72 طربة لمخدر الحشيش بسفاجا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة سفاجا تجديد حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه بأحد الأكمنة بحوزته 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام ومبلغ مالى، هاتف محمول.

كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى اخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بطريق سفاجا / قنا «دائرة القسم» من ضبط سائق – مقيم بمحافظة قنا – له معلومات جنائية)، حال قيادته سيارة أجرة قادم من مدينة قنا اتجاه مدينة الغردقة، بحوزته ( عدد 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام ومبلغ مالى، هاتف محمول ).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج وتحرر محضر بالحادث وإحالة المتهم للنيابة للتحقيق.

المصرى اليوم

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