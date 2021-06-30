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انتشال جثة من أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار .. وصعوبة في دخول معدات الإنقاذ

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تمكنت قوات الحماية المدنية من إنتشال جثة سيدة من أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار بالاسكندرية فضلا عن إصابة «شاب وطفلة».

وتواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض يدويا بسبب ضيق الشارع، وعدم تمكن دخول المعدات بحثا عن ضحايا آخرين.

كانت غرفة عمليات حي العجمي تلقت بلاغا يفيد انهيار عقار بشارع البرسيم بمنطقة الدخيلة الشمعدان، وانتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من 3 طوابق تقطنه 7 أسر، وانهياره بالكامل.

جرى وضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات، وبلغت حصيلة الضحايا حتى الآن مصرع سيدة وإصابة شاب 17 عاما وطفلة 4 سنوات.

أنباء عن وجود ضحايا.. انهيار عقار من 3 طوابق بالدخيلة غرب الإسكندرية

المصرى اليوم

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