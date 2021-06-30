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محافظ جنوب سيناء يسلم دراجات بخارية مجهزة طبيًا في ذكرى ثورة 30 يونيو

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محافظ جنوب سيناء يسلم دراجات بخارية مجهزة طبيًا في ذكرى ثورة 30 يونيو محافظ جنوب سيناء يسلم دراجات بخارية مجهزة طبيًا في ذكرى ثورة 30 يونيو

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وزع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الأربعاء، 10 دراجات بخارية مجهزة طبيًا و3 كراسي متحركة كهربائياً في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقام محافظ جنوب سيناء بتهنئة المستحقين للموتوسيكلات والكراسي الكهربائية وقدم الشكر للجهات المتعاونة والمشارك في شراء الموتسكيلات، حيث قام المستحقين بدفع ما يعادل 25% من قيمة الموتوسيكل البالغ ثمنه حوالي 19 ألف جنيه والجهات المشاركة هي محافظة جنوب سيناء، بنك ناصر، جمعية الأورمان، مؤسسة التكافل الاجتماعي، مركز التأهيل الاجتماعي، جمعية غواصي دهب.

وقام محافظ جنوب سيناء بإعطاء إشارة البدء لسباق الدراجات من خلال تراك «ممشى» الدراجات الهوائية بمقصد العائلة بطور سيناء ضمن فعاليات افتتاح المقصد، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وبحضور محمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

المصرى اليوم

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