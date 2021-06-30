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بتكلفة 480 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة

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بتكلفة 480 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بتكلفة 480 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، نسب تنفيذ أعمال إنشاء محطة الشرب بقرية البكارشة بمركز ومدينة الحسينية ،والتي ستعمل بطاقة إنتاجية ٥١ ألف م٣ / اليوم كمرحلة أولى من إجمالي ١٠٢ ألف م٣/ اليوم وبتكلفة إجمالية بلغت ٤٨٠ مليون جنيه، وذلك لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين والمساهمة في القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل.

شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة ، والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

ومن جانبه، أوضح المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ،إنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محطة مياه صان الحجر البكارشة بمركز ومدينة الحسينية، بنسبة تنفيذ ٦٥٪ والتي ستعمل بطاقة إنتاجية ٥١ ألف م٣ / اليوم كمرحلة أولى ،من إجمالي ١٠٢ ألف م٣/ اليوم وبتكلفة إجمالية بلغت ٤٨٠ مليون جنيه.

أضاف رئيس المركز، أنه تم الإنتهاء من المرشح رقم ٢ وجاري التشطيبات النهائية لنفس المرشح، حيث أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال في ٦ نوفمبر ٢٠١٧ ،ومن المقرر التشغيل التجريبي لمحطة مياه البكارشة بنهاية العام الجاري، لدخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين ولتحسين منظومة مياه الشرب بمراكز شمال المحافظة.

المصرى اليوم

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