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جامعة بني سويف تكرم الطالبة الفائزة بمسابقة تصميم ملصق «العلاقات المصرية الصينية»

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جامعة بني سويف تكرم الطالبة الفائزة بمسابقة تصميم ملصق «العلاقات المصرية الصينية» جامعة بني سويف تكرم الطالبة الفائزة بمسابقة تصميم ملصق «العلاقات المصرية الصينية»

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، الطالبة ميار محمد جمال بالفرقة الثالثة بكلية الألسن لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بمسابقة تصميم ملصق بمناسبة الذكرى 65 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين والصين، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأعرب الدكتور منصور حسن عن سعادته بأبنائه من الطلبة والطالبات وفخره الشديد بما يحققونه من تقدم دائم وحصولهم على مراكز متقدمة فى مختلف المسابقات ورفع اسم الجامعة ووضعها فى مقدمة الجامعات وترديد اسمها فى المحافل والاوساط العلمية .

وأضاف أن ادارة الجامعة ومنظومة العمل ككل تعمل على تشجيع الطلاب على الابداع والمشاركة فى مختلف الانشطة والمسابقات الى جانب توفير المناخ الملائم لتحقيق التفوق العلمي وتذليل كافة العقبات أمامهم لخلق جيل قادر على المنافسة والابداع وتحمل المسئولية للنهوض بالوطن.

المصرى اليوم

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