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معك فى قريتك.. الداخلية توجه قافلة خدمية وطبية لمحافظتى القليوبية وبورسعيد

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معك فى قريتك.. الداخلية توجه قافلة خدمية وطبية لمحافظتى القليوبية وبورسعيد معك فى قريتك.. الداخلية توجه قافلة خدمية وطبية لمحافظتى القليوبية وبورسعيد

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وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية بنطاق محافظتى القليوبية و بورسعيد فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين وإستمراراً لتفعيل مبادرة كلنا واحد معك فى قريتك تحت رعاية رئيس الجمهورية ضمت القافلة الطبية كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، إستهدفت القافلة عدة قرى بنطاق محافظتى القليوبية - بورسعيد، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية مواد غذائية متنوعة بالمجان على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد

كما شارك فى القافلتين عدد من ضباط وضابطات حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية مديرية أمن القليوبية مديرية أمن بورسعيد وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

المصرى اليوم

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