أخبار عاجلة

نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب -
كريم فهمي من المالديف: «أنا في إجازة» -
تبطين 8 ترع بطول 23 كيلو وبتكلفة 53 مليون جنيه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

صور.. سياحة الإسكندرية تطلق «اعرف حقك» بشواطئ العجمى

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، فاعليات الجولة الثانية لحملة «أعرف حقك»، على شواطئ العجمى بالإسكندرية.
وشملت الحملة شواطئ «البيطاش المميز، شهر العسل العام، جمعية درويش، بليس ٢، الهانوفيل العام، الهانوفيل الخدمة لمن يطلبها، الهانوفيل الشرقى المميز».

واستفسرت الحملة من المصطافين عن مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، وتوزيع مطويات ومنشورات موضح بها أنواع الشواطئ لصيف 2021 وقيمة تذكر دخول كل منها.

ومن جانبه أوضح اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إنه تم التنبيه على المصطافين بمجانية دورات المياه وغرف تغيير الملابس بكافة الشواطئ.
وطالب رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المصطافين بعدم الاستجابة لدفع أي إكراميات على الشواطئ، مؤكدا على الإبلاغ عن أي محاولات استغلال من خلال أرقام الشكاوى.

صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى
صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى
صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى
صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى
صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى
صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى
صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى
صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى
صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى
صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور

معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور

إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل

إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل

لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل

لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل

ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال»

ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال»