صور.. سياحة الإسكندرية تطلق «اعرف حقك» بشواطئ العجمى

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أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، فاعليات الجولة الثانية لحملة «أعرف حقك»، على شواطئ العجمى بالإسكندرية.

وشملت الحملة شواطئ «البيطاش المميز، شهر العسل العام، جمعية درويش، بليس ٢، الهانوفيل العام، الهانوفيل الخدمة لمن يطلبها، الهانوفيل الشرقى المميز».

واستفسرت الحملة من المصطافين عن مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، وتوزيع مطويات ومنشورات موضح بها أنواع الشواطئ لصيف 2021 وقيمة تذكر دخول كل منها.

ومن جانبه أوضح اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إنه تم التنبيه على المصطافين بمجانية دورات المياه وغرف تغيير الملابس بكافة الشواطئ.

وطالب رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المصطافين بعدم الاستجابة لدفع أي إكراميات على الشواطئ، مؤكدا على الإبلاغ عن أي محاولات استغلال من خلال أرقام الشكاوى.

صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى

صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى

صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى

صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى

صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى

صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى

صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى

صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى

صور.. سياحة الاسكندرية تطلق "أعرف حقك" بشواطئ العجمى