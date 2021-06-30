«تعليم القليوبية» يكرم مدرسا حصل على جائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم

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كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الدكتور ربيع عبدالوهاب الحاصل على جائزه الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي باعتبارها إحد أبرز الجوائز التربوية على مستوى الوطن العربي،وتحظى برعاية ودعم كبيرين من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الذي وجه بإطلاقها من أجل نشر ثقافة التميز بين المعلمين محليا وعربيا وجعله خيارا استراتيجيا لمنظومة التعليم على المستويين المحلي والاقليمي، لضمان جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز التنافسية الخلاقة بين المعلمين وإبراز إنجازاتهم ومواهبهم وإبداعاتهم .

عبر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية عن سعادته بهذا التكريم متمنيا المزيد من التوفيق والنجاح للمعلم.

كما تم تكريم عبدالله محمود عبدالفتاح مدير مدرسه الشهيد مصطفي بيومي الرسميه للغات

شهد التكريم خالد جرامون مدير عام إدارة بنها التعليمية والدكتورمحمد عبدالرشيد مدير التعليم العام بالمديرية وبليغ بدوي مدير إدارة المدارس الرسميه للغات ومحمد الفرماوي مسؤول المدارس الرسميه للغات بإدارة بنها التعليمية .