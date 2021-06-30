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عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري بقاعة مجلس الجامعة، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، وبحضور عضو هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا العقيد أحمد الغرابلي.

وفي مستهل الجلسة قدم د. مصطفى عبدالنبي باسمه وباسم أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو العظيمة، التي استردت مصر لأهلها، وصححت المسار وأعادت بناء الوطن، وأظهرت معدن وأصالة الشعب المصري العظيم، الذي يرفض أي مخطط للتخريب والتفرقة.

وأشاد رئيس الجامعة بمجهودات الكليات في العمل على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بعد ختام أعمالها في 18 كلية، واستمرارها خلال شهر يوليو بكل من كليتي الطب وطب الأسنان، مؤكدا على بدء إعلان نتائج بعض الفرق الدراسية بالكليات وبالأقسام ذات الساعات المعتمدة، على أن يتوالى إعلان النتائج في كافة الكليات على الطلاب قبل منتصف يوليو القادم.

ووافق المجلس على اعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة عن الأعوام 2020-2021 / 2024-2025، التي تُمثل خارطة طريق لمستقبل الجامعة في السنوات الخمس القادمة، والتي تُشكل الدور الريادي لها اجتماعياً واقتصادياً وتكنولوجياً، وتمكنها من الحفاظ على مكانتها في إعداد شبابها للمستقبل ومواجهة التغيرات العالمية، وتحقيق رسالتها ورؤيتها الجديدة وتوجيهها نحو الاتجاه الصحيح.

وفي ضوء تفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني اعتباراً من العام الجامعي المقبل 2021/2022، استعرض المجلس تقرير اللجنة المشكلة لدراسة تطوير الكتاب الجامعي، ووضع القواعد العامة والآليات التطبيقية لتحويله إلى كتاب إلكتروني، بما يضمن إتاحة المادة العلمية للكتاب الجامعي الإلكتروني على منصة الجامعة التعليمية عن طريق الإيميل الجامعي المخصص لكل طالب، وتسعيره وتحصيل قيمته مع المصاريف الدراسية للطلاب لكل ترم على حدة، مع الحظر التام لتداول الكتاب الورقي.

ومن جانبه أكد د. «عصام فرحات» أن المنصة التعليمية للجامعة هي المرجعية الرسمية للكتاب الجامعي الإلكتروني ولجميع المقررات الدراسية، والمصادر المقترحة بجانبه التي يجب أن تكون متاحة مجاناً في المكتبات الإلكترونية أو شبكة المعلومات، هذا إلى جانب ما تقدمه منصة الجامعة من محاضرات إلكترونية وتفاعلية طبقاً لآليات منظومة التعليم الهجين.

ووجه رئيس الجامعة إلى تشكيل لجان متخصصة بجميع الكليات؛ لدراسة ومراجعة المحتوى العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني ومدي تطويره، ومناسبة مادته العلمية لطبيعة المقرر الدراسي، بما يفعل جودة المادة العلمية المرجعية التي يُمكن أن يُقاس من خلالها عدد تردد الطالب وتفاعله مع المنصة التعليمية للجامعة.

وناقش المجلس تحديث لوائح الكليات الداخلية بما يُواكب أحدث النظم العالمية في التعليم الجامعي، ومتطلبات سوق العمل تمهيداً للتطبيق، من خلال تعميم نظام الساعات المعتمدة التي تمنح الطالب الدرجة العلمية متي استوفي الساعات أو النقاط المعتمدة، والحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة طبقاً لما تحدده لوائح الكليات.

وأكد د. «عبدالنبي» أنه جاري الإعداد والتطبيق للإدارة الإلكترونية وميكنة الدورة المستندية، وأرشفة المستندات للإدارات المختلفة بالجامعة؛ بهدف السرعة في الإنجاز والأداء لحركة المستندات والحفاظ على سريتها، واختصار الاستخدام الورقي، بحيث يتعامل طالب الخدمة ورقياً مرة واحدة حتى إنجاز المهمة.

وأكد رئيس الجامعة أنه تعزيزاً لنشر ثقافة البحث العلمي داخل الجامعة وتحفيزاً للباحثين وعلماء الجامعة على مزيد من الإنجاز العلمي، ونشر أبحاثهم بمرجعيات علمية لها ثقلها الدولي؛ فقد قررت الجامعة تكريم 174 باحثاً بجوائز النشر العلمي الدولي عن عام 2020، وتخصيص بمبلغ 641 ألف جنيهًا مكافآت تشجيعية لهم بدون حد أقصى لعدد الأبحاث المنشورة، تقديراً من الجامعة لمنتجهم البحثي.