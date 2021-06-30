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الدمرداش يبعث برقية تهنئة للرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

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الدمرداش يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الدمرداش يبعث برقية تهنئة للرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

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بعث حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة، لاستكمال بناء مصرنا الغالية، وتحقيق التنمية في كل المجالات.

وجاء في البرقية: «فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدنى أن أتقدم وجميع العاملين بجامعة العريش لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجيًا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد».

وأضاف: «سيادة الرئيس لقد جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ وتعبيرًا عن إرادة شعبية صادقة في العزم على انطلاق أزهى مراحل النضال الوطنى بالبناء والتنمية والازدهار على أرض ، لقد كان وسيظل بعون الله تكاتف المجتمع المصري العظيم ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر، ورمزًا ناصعًا في مسار كفاح شعب أبى، وانتصارًا لقيم الكرامة والعزة».

سيادة الرئيس، نؤكد لسيادتكم أننا على درب قيادتكم سائرون وعهدنا معكم أن نعمل دائما على تحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن.. وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم.

المصرى اليوم

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