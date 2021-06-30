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استعرض النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصحة في مصر قبل وبعد جائزة كورونا، مشددا على ضرورة توفير حياة كريمة للعاملين بالقطاع الطبي في مصر.

و قال عضو مجلس النواب، أمس، في ندوة رقمية بعنوان «قبل كورونا وبعده: محنة الأطباء المصريين» نظمتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: ‏«مفيش شك أن هناك محنة في الدخل المادي للأطقم الطبية والأطباء».

و تابع: «الأطقم الطبية اللي بتتعامل في الحفاظ على حياة الإنسان برضه ليها الأولوية في الحياة الكريمة».

ولفت إلى أن الأطقم الطبية في مصر تواجه عدة أزمات، أبرزها ازمة التعليم، مشيرا إلى أن الجامعات والمستشفيات لا توفر التعليم والتدريب الجيد للأطباء.

وأشار إلى ضعف الإنفاق على الميزانية الخاصة بـ المؤتمرات والدورات التدريبية للأطباء.

وطالب بضرورة توفير رصيد إجازات الأطباء، خاص لحضور دورات تدريبية.

و حول الحلول شدد البياضي على أن ‏جزء كبير من الحلول مرتبط بالإنفاق، لأن ميزانية الصحة لابد أن تزيد، حتى نستطيع تقديم تدريب أحسن وتعليم أحسن للأطقم الطبية، ونوفر لهم الحياة الكريمة، التي تعود بالنفع على المواطن في نهاية الأمر.

و لفت البياضي إلى أن معدلات الإنفاق على الصحة في العالم تصل ل 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه طالب ‏د. أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة أطباء مصر، بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات.

‏وأضاف:«احنا عندنا ظلم شديد جدًا في التعامل القانوني مع الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات، في حين أن بعض الدول تعتبرها جريمة ضد الإنسانية.. لحد دلوقتي الاعتداء على طبيب لا يساوي تهمة الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله.»

و تابع «‏كل دول العالم بقى فيها قانون المسؤولية الطبية، إن اللي بيحقق مع الطبيب لما يحصل مشاكل مع المريض، تكون لجنة فنية طبية بتحقق في المشكلة وبتعمل تقرير بيروح للمحكمة، لكن قضية إن الطبيب يكون مهدد إنه يتحبس، بتخلي الأطباء يحجموا عن معالجة المرضى اللي في حالة خطيرة».

وتساءل عبدالحي ‏هل عند حدوث مضاعفات للمريض؟ هل يستحق الطبيب الحبس؟ في كل دول العالم طالما لا يوجد إهمال جسيم من الطبيب لا يوجد طبيب يستحق الحبس.

و استطرد قائلا: «‏المريض ممكن يشتكي الطبيب في 3 جهات، النيابة الإدارية، النيابة العامة، أو نقابة الأطباء، والطبيب ممكن يتم التحقيق معاه في ال3 جهات دول في نفس الوقت. احنا بنطالب إن لو المريض تقدم بالشكوى لأي جهة من الجهات يكون فيه لجنة تحديد المسؤولية الطبية، ودي لجنة فنية تابعة لوزارة العدل».

‏موضحا أن اللجنة هي اللي تحدد من الناحية الفنية مدى مسؤولية الطبيب من عدمه عن الخطأ اللي حصل.

فيما أشار الدكتور ‏‏علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية، إلى أن بيئة العمل المزعجة تدفع الأطباء لتقديم الاستقالة.

قائلا: «كلنا عارفين أول أجر للطبيب في وزارة الصحة، وقد إيه بيئة العمل بتكون مزعجة ومؤلمة، مما يدفع الكثير من الأطباء إلى التخلي عن وزارة الصحة وتقديم الاستقالة والسفر إلى دولة أخرى أو اللجوء إلى القطاع الخاص، والبعض قد يعيش حياة مزدوجة بين العمل الخاص والحكومي».

و اختتم قائلا ‏«ننتظر أن يعامل الطبيب الشهيد مثله مثل أي شهيد آخر للوطن».