محافظ الأقصر يبحث مع مسؤولي القطاع السياحي سبل إنجاح الموسم الجديد

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عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، مع مسئولي الفنادق والمنشآت والشركات السياحية، ونقابة المرشدين السياحيين، ومكتب وزارة السياحة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، لبحث سبل إنجاح الموسم السياحي القادم.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي واجهها قطاع السياحة خلال الفترة السابقة في ظل تراجع معدلات السياحة في شتى أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا، ووسط توقعات بانتعاش الحركة السياحية خلال الموسم السياحي القادم داخل مصر ومحافظة الأقصر.. واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، إلى مطالب القطاع السياحي بالمحافظة والدعم الذي يمكن تقديمه لهم خلال المرحلة الحالية لتذليل أي معوقات تواجه الشركات والمنشآت السياحية والفندقية لتمكينهم من مواجهة التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، وتوفير كافة الأجواء المناسبة استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية خلال الموسم القادم بكامل الجاهزية.

ووجه محافظ الأقصر، برفع كافة المقترحات والمطالب التي تم تناولها خلال الاجتماع، إلى الجهات المعنية لتلبيتها أو إيجاد أنسبب الحلول لها، كما وجه محافظ الأقصر، بعقد اجتماع بين ممثلي نقابة النقل البطيء ومجلس مدينة الأقصر، للتنسيق لفتح باب الترخيص لعربات الحنطور المنتهية ترخيصها على أن يتم مصادرة أي عربة حنطور غير مرخصة بعد ذلك، للحد من مخالفات سائقي «الحنطور»، والحفاظ على المظهر الحضاري أمام السائحين الأجانب وزائري المحافظة السياحية، كما قام رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمراكب الشراعية والنقل النهرى بمحافظة الأقصر بعرض عدد من مطالب العاملين بالمراكب الشراعية والنقل النهرى خلال اللقاء.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة وضع العاملين بالقطاع السياحي وحصولهم على كافة حقوقهم وعدم تسريحهم، مع استمرار الإعفاءات الحكومية وعدم تحميل المنشئات السياحية والفندقية فوق طاقتها، كما تناول الاجتماع التجهيز لتنفيذ خطة وزارة الصحة لتطعيم كافة العاملين في المجال السياحي بالمحافظة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

حضر اللقاء، كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير العام للمحافظ محمد عبدالفتاح آدم، ومدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد عمرو حسن، ومسئولي الفنادق والمنشآت والشركات السياحية، ونقابة المرشدين السياحيين، والبازارات والسلع السياحية، ونقابة النقل البطيء، ونقابة العاملين بالنقل النهري والمراكب الشراعية والآلية، وقيادات من مديرية الأمن، والحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والمطار والكهرباء ومكتب وزارة السياحة والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والتضامن والصحة ومدير مستشفى الحميات.