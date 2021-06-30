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«محامين سوهاج» تطالب رئيس المحكمة بإنشاء مأمورية محكمة البلينا

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«محامين سوهاج» تطالب رئيس المحكمة بإنشاء مأمورية محكمة البلينا «محامين سوهاج» تطالب رئيس المحكمة بإنشاء مأمورية محكمة البلينا

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خاطبت نقابة محامين سوهاج الفرعية، برئاسة عادل أبوالشباب، نقيب الفرعية، المستشار فرج إبراهيم حداد، مساعد وزير العدل، رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، بشأن إنشاء مأمورية محكمة البلينا، مؤكدة أن نصف القضايا الموجودة بمأمورية جرجا الكلية، هي من مركز البلينا.

وقال الخطاب الصادر عن النقابة الفرعية، إن محكمة البلينا الجزئية تتبع محكمة جرجا الكلية في جلسات المدني الكلي، والمدني المستأنف، والجنح المستأنفة، موضحًا أن محكمة البلينا من المراكز الكبرى، على مستوى المحافظة وبها ما يزيد عن 900 محام.

وناشد البيان المستشار فرج حداد، مساعد وزير العدل، بضرورة رفع الطلب المقدم لإنشاء مأمورية محكمة البلينا، إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل.

المصرى اليوم

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