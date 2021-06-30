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برلماني : ثورة 30 يونيو مهدت طريق المستقبل وصححت المسار

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برلماني : ثورة 30 يونيو مهدت طريق المستقبل وصححت المسار برلماني : ثورة 30 يونيو مهدت طريق المستقبل وصححت المسار

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أكد النائب محمود عصام موسى عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية أن ثورة 30 يونيو مهدت طريق المستقبل، وصححت المسار، وعدلت الموازين، وأعادت للدولة المصرية قوتها ومكانتها وهيبتها.
وقال عضو مجلس النواب إن خروج الملايين من الشعب المصرى بمختلف طوائفه واتجاهاته، من مختلف ربوع الجمهورية، خير دليل على تلاحمهم مع قواتهم المسلحة وشرطتهم، لتحقيق الانتصار في معركة ضد دعاة الفرقة والانقسام وأعادت لأحضان المصريين.
وأضاف موسى أن المصريين في ثورتهم المجيدة أنقذوا دولتهم الوطنية من السقوط بقدر ما انتصروا لثقافتهم الوطنية وتاريخهم وهويتهم ومنظومة قيمهم الحضارية ومستقبلهم، وفرضوا إرادتهم الشعبية الحرة لتدخل مصر عصرا جديدا وتتبوأ هذه الثورة مكانة سامية في التاريخ العالمي للثورات الإنسانية، وأن استجابة الرئيس للتطلعات الشعبية وتأييد الجيش المصري لرغبات ملايين المصريين، كان العامل الحاسم في نجاح الثورة وفي تحقيق أهدافها.
ووجه النائب محمود عصام موسي التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو قائلا«إننا فخورون بوجود رئيس مصر وما حققه للوطن فكل الدعم لقائد سفينة الوطن العظيم».

ولفت موسى إلى أن ثورة 30 يونيو هيأت لمصر التحول لدولة حديثة وجمهورية جديدة بفضل معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كافة المجالات والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات السبع الماضية والتي لم تشهدها مصر منذ 30 عاما.

المصرى اليوم

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