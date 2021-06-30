الاتحاد الأفريقي يرحب بوقف إطلاق النار في إقليم تيجراي بإثيوبيا

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رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، بإعلان «وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية» في منطقة تيجراي من قبل الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا كخطوة صحيحة نحو حل النزاع.

ودعا، محمد، في بيان صحفي اليوم، السلطات الإثيوبية إلى العمل من أجل وقف إطلاق نار شامل وشامل ودائم لتمهيد الطريق لتحقيق سلام دائم في تيجراي، وإلى حل سياسي للصراع.

كما دعا إلى إنهاء جميع الأعمال العدائية، ودعوة جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين وضمان الوصول الآمن للجهات الفاعلة الإنسانية لتقديم الخدمات الحيوية للسكان المتضررين في المنطقة.

وأكد رئيس المفوضية في منطقة تيغراي مجددًا على استعداد الاتحاد الأفريقي المستمر لدعم جميع الجهود الإثيوبية في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.