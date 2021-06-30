أخبار عاجلة

معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب -
كريم فهمي من المالديف: «أنا في إجازة» -
تبطين 8 ترع بطول 23 كيلو وبتكلفة 53 مليون جنيه في الأقصر -
ياسمين عبدالعزيز تكشف عن «أحلى يوم في حياتها»: «السن مجرد رقم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«محامين سوهاج»: الأربعاء يوم طبي لمشتركي مشروع العلاج بالفرعية

Print
«محامين سوهاج»: الأربعاء يوم طبي لمشتركي مشروع العلاج بالفرعية «محامين سوهاج»: الأربعاء يوم طبي لمشتركي مشروع العلاج بالفرعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة محامين سوهاج، برئاسة عادل أبوالشباب، نقيب الفرعية، عن تعاون النقابة مع أحد معامل التحاليل، لتنظيم يوم طبي لأعضاء الجمعية العمومية من المحامين المشتركين في مشروع العلاج، وبخصم 25% لغير المشتركين بمشروع العلاج، وذلك لإجراء تحاليل الفحص الدوري الشامل، وتحاليل الالتهابات الصدرية.

وقال علاء مكي، الأمين العام للنقابة الفرعية، أن اليوم الطبي سوف يكون على مدار يومين «الأربعاء ـ الخميس»؛ على أن يبدأ عمله اليوم الأربعاء وينتهي غدًا الخميس، وذلك بمقر معهد المحاماة بالنقابة الفرعية.

وأشار الأمين العام إلى أن عمل التحاليل سيبدأ في تمام الساعة 11 صباحا، وينتهي 3 عصرا، مؤكدا، على تواجد موظف العلاج بالنقابة، ووليد حمد، عضو المجلس، وعلاء مكي، الأمين العام لخدمة المحامين، وتسهيل الإجراءات عليهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور

معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور

إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل

إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل

لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل

لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل

ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال»

ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال»