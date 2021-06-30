«محامين سوهاج»: الأربعاء يوم طبي لمشتركي مشروع العلاج بالفرعية

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أعلنت نقابة محامين سوهاج، برئاسة عادل أبوالشباب، نقيب الفرعية، عن تعاون النقابة مع أحد معامل التحاليل، لتنظيم يوم طبي لأعضاء الجمعية العمومية من المحامين المشتركين في مشروع العلاج، وبخصم 25% لغير المشتركين بمشروع العلاج، وذلك لإجراء تحاليل الفحص الدوري الشامل، وتحاليل الالتهابات الصدرية.

وقال علاء مكي، الأمين العام للنقابة الفرعية، أن اليوم الطبي سوف يكون على مدار يومين «الأربعاء ـ الخميس»؛ على أن يبدأ عمله اليوم الأربعاء وينتهي غدًا الخميس، وذلك بمقر معهد المحاماة بالنقابة الفرعية.

وأشار الأمين العام إلى أن عمل التحاليل سيبدأ في تمام الساعة 11 صباحا، وينتهي 3 عصرا، مؤكدا، على تواجد موظف العلاج بالنقابة، ووليد حمد، عضو المجلس، وعلاء مكي، الأمين العام لخدمة المحامين، وتسهيل الإجراءات عليهم.