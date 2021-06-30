«عطية» للمحامين : أحتاج لعونكم لإنقاذ النقابة من مؤامرات الشر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه رجائي عطية، نقيب المحامين، رسالة لكافة أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المحامين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبا بمعاونته ضد ما أسماه مؤامرات الشر.

وخاطب نقيب المحامين الجمعية العمومية قائلًا: «كافة الزملاء والزميلات المحامين أحتاج إلى كل عونكم وبقوة لإنقاذ النقابة والمحاماة من مؤامرات الشر».

وتشهد نقابة المحامين حالة من الانقسام بين جبهة النقيب الحالي، وجبهة نقيب المحامين السابق، سامح عاشور، الذين حاولوا سحب الثقة من «عطية»، بجمع استمارات في عدد من المناسبات التي تم الدعوة إليها من عدد من أعضاء المجلس السابق، وبعض الأعضاء الحاليين.