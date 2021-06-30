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كشف سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك لضم الظهير الأيمن كريم العراقي، ولاعب خط الوسط النيجيري ايزي ايميكا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سمير حلبية، في تصريحات إذاعية :«لم نتلقى أي عروض من نادي الزمالك أو غيره من الأندية بشأن كريم العراقي وإيزي ايميكا»، مؤكدًا :«كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ».

وأوضح :«إيزي ايميكا، مازال يتبقى في عقده موسمين وكريم العراقي، ثلاثة مواسم ولن يرحل الثنائي إلا عن طريق النادي».

وأشار :«لم نتوصل حتى الأن لاتفاق مع عمر كمال عبد الواحد، بشأن تجديد عقده، حيث عقدنا جلسة مع والد اللاعب، ولكن هناك مغالاة في طلباته المالية»، مضيفا:«مفيش لاعب أكبر من النادي، وهناك سقف مالي في عقود اللاعبين ان نتخطاه»