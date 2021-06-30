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«الزراعة»: تعزيز التعاون المشترك مع الاتحادية في مجال الحجر البيطري والزراعي

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«الزراعة»: تعزيز التعاون المشترك مع روسيا الاتحادية في مجال الحجر البيطري والزراعي «الزراعة»: تعزيز التعاون المشترك مع الاتحادية في مجال الحجر البيطري والزراعي

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن مشاركته ممثلا للوزارة ضمن الوفد المصري برئاسة وزيرة التجارة والصناعة في فاعليات اجتماع اللجنة المشتركة المصرية الروسية، والتي عقدت في موسكو خلال يومي 23-24 يونيو الجاري.

وقال «محمود»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع مُمثلي الإدارة البيطرية بدولة على تبادل المتطلبات الصحية البيطرية وكذلك البيانات الخاصة بمستجدات الوضع الوبائي للثروة الحيوانية في كلا البلدين وتبادل الخبرات في مجال تقييم المخاطر مع دراسة الشهادات الصحية البيطرية للمنتجات ذات الأصل الحيواني بين الجانبين.

وأضاف رئيس هيئة الخدمات البيطرية إنه تم خلال اللقاء الاتفاق على اعتماد المُنشآت المصدرة لمنتجات الأسماك والشهادات الصحية ذات الصلة والبدء في تبادل منتجات الأسماك بين البلدين، موضحًا أنه تم بحث أيضًا التعاون مع الجانب الروسي في اعتماد المُنشآت المصدرة لمنتجات الألبان والشهادات الصحية ذات الصلة مع البدء في تبادل المنتجات الألبان بين البلدين وأيضًا التعاون في مجال الحجر الزراعي والصحة النباتية.

المصرى اليوم

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