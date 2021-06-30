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«الريف المصري»: مد مهلة السماح بدخول وخروج المساهمين بمشروع الـ1.5 مليون فدان حتى 30 سبتمبر

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«الريف المصري»: مد مهلة السماح بدخول وخروج المساهمين بمشروع الـ1.5 مليون فدان حتى 30 سبتمبر «الريف المصري»: مد مهلة السماح بدخول وخروج المساهمين بمشروع الـ1.5 مليون فدان حتى 30 سبتمبر

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أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، مد مهلة قبول طلبات التعديل على هيكل الشركاء في شركات الإدارة لصغار المزارعين والشباب، لثلاثة أشهر إضافية، لتسمح بذلك بدخول وخروج الشركاء حتى يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.

وأوضحت الشركة المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، أنه على الطالبين الدخول والخروج من الشركة تقديم عقد التعديل وأصل سجل تجارى حديث، ثابت به التعديلات وصورة بطاقة الشركاء الجدد، على أن يتم اعتماد التعديلات وإدراجها ضمن قاعدة بيانات العملاء بعد سداد المصروفات الإدارية.

وأضافت شركة تنمية الريف المصري الجديد أن التعديل يأتي استجابة للطلبات المقدمة من عدد من شركات صغار المزارعين والشباب، ولمزيد من التيسيرات لصالح عملاء الشركة والمنتفعين بأراضي المشروع، وفي إطار مساندة شركة تنمية الريف المصري الجديد لصغار المزارعين والشباب، وتشجيعهم على الاستمرار والنجاح في أعمال شركاتهم.

المصرى اليوم

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