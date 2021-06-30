«روساتوم» تبدأ إنشاء وحدة الطاقة الخامسة في محطة «كودانكولام» الكهروذرية في الهند

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أقيمت المراسم الرسمية بمناسبة صب «الخرسانة الأولى» في لوح الأساس لمبنى المفاعل التابع للوحدة الخامسة في محطة «كودانكولام للطاقة النووية» بجمهورية الهند.

ويعد صب «الخرسانة الأولى» بمثابة انطلاقة رسمية لأعمال البناء الأساسية ضمن المرحلة الثالثة من تنفيذ مشروع محطة «كودانكولام» النووية. في ظل القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا نُظمت المراسم بواسطة نظام مؤتمرات الفيديو.

وسبقت مراسم صب «الخرسانة الأولى»، مرحلة طويلة من الأعمال التمهيدية شملت وضع طبقة خرسانية وسيطة تحت أساسات مبنى المفاعل ومبنى المفاعل الإضافي حيث غرفة التحكم الرئيسية وصالة التوربينات والمبنى المخصص للإمداد بالطاقة في ظروف التشغيل العادي وفي حالات الطوارئ وإدارة أنظمة الأمان.

وقال ألكسي ليخاتشيوف المدير العام لمؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية في هذه المناسبة: «يرمز مشروع بناء محطة»كودانكولام«النووية، منذ سنوات عديدة، إلى التعاون الوثيق بين روسيا والهند، لكننا لا نريد أن نتوقف عند ما تم تحقيقه بالفعل. تمتلك شركة»روساتوم«كافة تقنيات الطاقة النووية الأكثر تقدما. وجنبا إلى جنب مع زملائنا في الهند نحن مستعدون لإطلاق التشييد المتسلسل لأحدث وحدات توليد الكهرباء من الطاقة النووية روسية التصميم من الجيل الثالث المطور (Gen 3+) في موقع بناء جديد على أراضي الهند وهذا ما تنص عليه الاتفاقيات القائمة».

وقد شرعت شركات روسية متخصصة بالفعل في تصنيع المعدات الضرورية في إطار أعمال التركيب ذات الأولوية بالوحدة الخامسة بالإضافة إلى معدات المفاعل وصالة التوربينات. وتتوفر لدى مشروع بناء الوحدة الخامسة جميع وثائق العمل المطلوبة لمواصلة أعمال البناء والتشييد في الموقع خلال فترة تصل إلى عامين.

بعد توقيع اتفاقية إطارية عام (GFA) في 10 أبريل 2014 بشأن إنشاء الوحدتين الثالثة والرابعة بالمحطة، شرعت شركة «روساتوم» في التفاوض مع الجانب الهندي حول إنشاء الوحدتين الخامسة والسادسة. وخلال المفاوضات اتفق الطرفان على أنه سيتم إنشاء هاتين الوحدتين وفقا لنفس التصميم الذي اعتمدت عليه أعمال بناء الوحدتين الثالثة والرابعة. وفي الأول من يونيو 2017، تم توقيع بروتوكول الائتمان المرفق للاتفاقية الروسية الهندية المؤرخة في 5 ديسمبر 2008 فضلا عن اتفاقية GFA بشأن تشييد الوحدتين الخامسة والسادسة لمحطة «كودانكولام» للطاقة النووية.

نبذة عن مشروع بناء محطة «كودانكولام»

يجري بناء وحدات الطاقة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة على التوالي في إطار مشروع محطة «كودانكولام» للطاقة النووية، ويعتمد تنفيذ الوحدات على تصميم NPP-92 ووفقا له سيتم تجهيز كل وحدة من الوحدات الأربع بمفاعل من نوع VVER-1000 (B-412). وتعبر الحلول التقنية المطبقة في مشروع إنشاء محطة «كودانكولام» الكهروذرية عن مسارات التطوير التدريجي لوحدات الطاقة روسية لصنع المجهزة بمفاعل VVER عالي الطاقة وكذلك مسارات التحول إلى إنشاء وحدة طاقة جديدة نوعيا تكون موثوقة وآمنة وفعالة اقتصاديا.

تفي الوحدات الجديدة قيد الإنشاء بأحدث متطلبات السلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تعد شركة الطاقة النووية الهندية المحدودة (NPCIL) المطور والعميل الفني المخول لأداء مجموعة كاملة من الخدمات الهندسية في إطار المشروع، فيما تؤدي شركة «أسي» القسم الهندسي لمؤسسة «روساتوم» دور المصمم العام ومورد المعدات.

وفي الوقت الحالي، تعمل الوحدتان الأولى الثانية بمحطة «كودانكولام» للطاقة النووية على مستوى القدرة الإنتاجية المحدد في جدول الأحمال اليومية المعد مسبقا لإدارة نظام الطاقة بالمحطة.