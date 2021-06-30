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شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت محافظة شمال سيناء ، اليوم الاربعاء، حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 211 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرة الحالة المتوفاة.

من جانبه، قال محمد صلاح مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة إن حالة الوفاة لرجل في الخامسة والخمسين من العمر، من مدينة العريش، وتوفي داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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