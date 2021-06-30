علم الزوج أنها تخونه فأجبرها على استدراج العشيق وقتله بالخانكة (التفاصيل وقرار النيابة)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية تجديد حبس عامل وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل أحد الاشخاص على علاقة غير شرعية بالثانية بعد أن استدرجاه لمنطقة نائية بدائرة مركزشرطة الخانكة وطعنة الاول «الزوج» عدة طعنات بعد ان أكتشف علاقتة بزوجتة المتهمة الثانية وقام بالقاء جثتة على الحدود بين القاهرة القليوبية بدائرة مركز الخانكة

كان المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، تلقى بلاغا بالعثور على جثة شخص بمنطقة نائية غير مأهولة بالسكان بدائرة المركز تقع بين القاهرة والقليوبية

تم اخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وانتقلت فريق البحث الجنائي وبالمعاينة تبين، أن المجنى يدعى «م ع»، 35 سنة به 26 طعنة بأماكن متفرقة بالجسد وأودت بحياته على الفور، وتم نقل الجثة لمستشفى الخانكة.

وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه كان على علاقة غير شرعية بسيدة تدعى «ر ع» 37 سنه مقيمة بالسلام محافظة القاهرة وعندما كشف زوجها ويدعى«م ع» 40 سن علاقتها بالمجنى عليه أمرها باستدراج المتهم لمكان الواقعة بين مدينتى الخانكة والسلام، وما أن وصل المجنى عليه للمكان حتى انهال عليه المتهم بالطعنات بسلاح أبيض «مطواة» ثم قام بالقاء جثتة في منطقة حدودية بين القليوبية والقاهرة

وأدلى المتهمين باعترافات تفصيلية أمام نيابة مركز الخانكة، وامرت النيابة بحبس المتهم وزوجته وجدد لهما قاضى المعارضات حبسهما