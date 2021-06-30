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«نايل سات» يتدأ نقل الترددات العاملة من أقمار غير مصرية إلى القمر نايل سات 201

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«نايل سات» يتدأ نقل الترددات العاملة من أقمار غير مصرية إلى القمر نايل سات 201 «نايل سات» يتدأ نقل الترددات العاملة من أقمار غير مصرية إلى القمر نايل سات 201

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أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية «النايل سات» انها بدأت منذ شهر يوليو من العام الماضى 2020 في تنفيذ عمليات نقل للترددات العاملة من أقمار غير مصرية إلى القمر المصري نايل سات 201، وقد أتاحت الشركة لجميع عملائها إمكانيه البث المزدوج لعدة اشهر على الترددين القديم والجديد معاً، وذلك حتى يتمكن المشاهدون من إعادة ضبط الترددات الجديدة .

وقالت الشركة في بيان صحفى لها إن الهدف من الانتقال للترددات الجديدة هو استقرار الخدمة على الأقمار المصرية سواء التي تبث على القمر الحالى نايل سات 201 أو القمر الجديد نايل سات 301 المنتظر اطلاقه منتصف العام المقبل بإذن الله.

واعتذرت النايل سات لعملاء الشركة والمشاهدين عن أي إزعاج ترتب عن التغيير.

المصرى اليوم

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